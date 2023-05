IPJ Cluj:La volan sub influenta alcoolului Nr. 847604 132 din 28.05.2023 BULETIN DE PRESA SUB INFLUENTA ALCOOLULUI, LA VOLANUL UNUI AUTOTURISM La data de 28 mai a.c., in jurul orei 08.30, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Apahida au interceptat in trafic, pe DJ 103G, in localitatea Gheorgheni, un autoturism condus de un barbat in varsta de 31 de ani, din Cluj Napoca. La testarea cu aparatul etilotest, barbatului i a fost inregistrata concentratia de 0,72 mg l alcool pur in aerul expirat. In cauza se efectueaza cercetari sub ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

