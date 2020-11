Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul de manele Dani Mocanu a ajuns din nou pe mainile polițiștilor. El va fi ridicat de oamenii legii pentru audieri dupa ce ar fi folosit, intr-un videoclip aparut recent pe piața, un leu care avea mai multe rani. „In urma informațiilor aparute in spațiul public, referitor la realizarea…

- Dani Mocanu este atacat virulent dupa ce a folosit in videoclipul lui, un leu slabit și ranit. Imaginile din videoclipul aflat pe locul 1 in trendingul romanesc de cateva zile au devenit virale pe internet. Se poate vedea cum leul este ranit și destul de slabit, iar acest lucru a fost sesizat de foarte…

- In urma informațiilor aparute in spațiul public, și in baza delegarii din partea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș aduce la cunoștința urmatoarele: ”In noaptea de 14 spre 15 noiembrie, in jurul orei 00:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție…

- Transport ilegal de lemne in Argeș! Dosar penal, ansamblul auto confiscat de polițiști. Pe 27 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica – Biroul Combaterea Delictelor Silvice au acționat, in localitatea Corbi, pe linia combaterii sustragerii, transportului și comercializarii de material…

- Politistii din Arges au intocmit un dosar penal pentru schingiuirea animalelor, dupa ce trei copii au fost filmati lovind niste caini. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, infractiunea este prevazuta in Legea 205/2004 privind protectia animalelor.…

- Politistii de la București au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei. Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata…

- "In seara zilei de sambata, 26 septembrie, in jurul orei 19:30, cu ocazia efectuarii apelului de seara, personalul Penitenciarului Giurgiu a constatat faptul ca o persoana privata de libertate aflata in evidentele cabinetului medical cu o serie de afectiuni cronice, nu prezenta semne vitale. In aceasta…

- La data de 26 august a.c., in jurul orei 16:00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Leordeni au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe raza localitații Leordeni, un caine este transportat fiind legat de un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au identificat persoana…