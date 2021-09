Odata cu sosirea iPhone SE in 2016, Apple parea sa parieze pe lansarea unui telefon mobil care ar fi caracterizat printr-un design similar (daca nu identic) cu un dispozitiv anterior, dar cu caracteristici tehnice mai avansate pentru linia de terminale pentru vanzare in acele momente. Și a facut-o din nou cu iPhone SE 2. IPhone […] Articolul iPhone SE 2: avantaje și dezavantaje ale cumpararii acestuia in 2021 apare prima data in Monitorul de Vrancea .