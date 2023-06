iPhone 15 va avea integrare cu headsetul Apple Vision Pro Apple Vision Pro este primul headset Apple, prezentat pe 5 iunie 2023 in cadrul WWDC, iar acum aflam si cum se integreaza el in ecosistemul Apple. Analistul Ming-Chi Kuo scrie ca produsul va avea integrare cu siguranta cu seriile iPhone 15 si 16. Firma din Cupertino lucreaza la modalitati de a integra mai bine iPhone-urile viitoare cu headsetul Vision Pro. Compania va trebui sa faca noi upgrade-uri hardware telefoanelor pentru acest scop. Nu ne surprinde, deoarece produsele Apple sunt deja bine interconectate si vorbim aici despre iPhone, iPad, MacBook-uri, casti, tablete. Cheia de aceasta data… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

