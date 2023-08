IOVA – de la Lala Band la Tomorrowland

Stiri pe aceeasi tema

- Jay-Z, care a avut și el multe probleme cu legea in SUA, in special din cauza afacerilor pe care le gestioneaza, vrea sa investeasca in fotbal și a luat decizia sa cumpere, conform Daily Express, clubul Tottenham. Totul se va intampla doar daca actualul proprietar majoritar, Joe Lewis, este condamnat…

- Cand ai carisma și talent, lansezi o piesa precum “Kana Si Si”. GYA iși incepe proiectul solo cu o colaborare alaturi de unul dintre cei mai iubiți și mai cameleonici artiști, Alex Velea. Piesa “Kana Si Si” vorbește despre talentul innascut, acea energie care te face sa iți intorci privirea și sa asculți…

- Absolvent de Teologie și Litere, Georgian Margarit are un cuvant important de spus in muzica romaneasca, de mai bine de 15 ani. Artistul a compus și colaborat cu artiști precum Randi (Pana vara viitoare), Jo, Puya, Nadir, Ana Baniciu. De asemenea, pentru Lala Band, a lucrat la peste 300 de piese alaturi…

- Festivalurile muzicale sunt locul ideal pentru a experimenta cu stilul. Acolo ne putem permite mai multa creativitate și curaj in alegerea hainelor. La urma urmei, ce ar trebui sa distinga o ținuta de festival? Mai presus de toate, trebuie sa fie confortabila, dar și unica și originala. Prezentam idei…

- Regele Charles al Marii Britanii a gazduit o recepție in onoarea așa-numitei generații Windrush. Este un fapt mai puțin cunoscut in afara țarii, dar cei care au avut aport covarșitor la reconstruirea regatului dupa dezastrul celui de-al doilea Razboi Mondial au fost imigranții din

- Trei barbati si doua femei din judetul Bacau au fost prinsi la furat trufe in padurile din comuna Pancesti. Jandarmii i-au gasit in timp ce foloseau sapte caini special dresati pentru descoperirea pretioaselor ciuperci. Aveau culese deja patru kilograme din pretioasele trufe, care au fost predate padurarilor.…

- Odata cu lansarea ChatGPT de catre OpenAI, ecosistemul online s-a schimbat dramatic. Totul se datoreaza faptului ca noua versiune ChatGPT este indeajuns de fiabila și practica incat poate indeplini o gama de sarcini dintre cele mai diverse: poate crea conținut, dezvolta idei și strategii de marketing,…

- Chris Hemsworth revine in rolul lui Tyler Rake in EXTRACTION 2, continuarea apreciatului film de acțiune Netflix EXTRACTION. Dupa ce a scapat ca prin urechile acului din evenimentele din primul film, Rake se intoarce in rolul mercenarului australian care opereaza pe piața neagra. Il așteapta o noua…