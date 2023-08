Iorgu Stoian, arheologul atras de epigrafia ruinelor de la Tomis si Histria El a predat si la universitate, fiind conferentiar in perioada 1948 ndash; 1966 si apoi profesor din 1966 pana in 1973, la catedra de arheologie si istorie veche universala a Facultatii de Istorie, Universitatea Bucuresti Studiile sale au avut ca deosebit interes epigrafia ruinelor de la Tomis si Histria. El a luat parte la sapaturile arheologice de la Histria, unde a descoperit doua edificii de proportii din perioada bizantina Iorgu Stoian s a nascut in localitatea Varteju, judetul Ilfov, la da ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

