Iordania/alegeri: Mai puţini islamişti şi femei în noul Parlament Noul Parlament iordanian va avea mai putini islamisti si femei, potrivit rezultatelor alegerilor legislative anuntate joi la Amman de Comisia Electorala Independenta si citate de France Presse. Alegerile, desfasurate marti, nu au avut mize majore, in timp ce parlamentul joaca un rol limitat intr-o tara unde regele il numeste pe prim-ministru si pe cei 65 de membri ai Senatului. Alegerile au fost marcate de o participare redusa intr-un context de criza economica agravata de pandemia de coronavirus. Doar 29,9% din aproximativ 4,5 milioane de alegatori au votat pentru alegerea celor 130 de deputati… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, marți, dupa a doua zi in care conducerea Senatului nu s-a putut reuni, din lipsa de cvorum, pentru a lua in discuție legea privind stabilirea datei alegerilor legislative, ca social-democrații nu mai au majoritate și nu au „niciun fel de parghie”…

- Potrivit unei informari oficiale, astazi - joi 22.10.2020, ora 13:00, se depun candidaturile Partidului Social Democrat Buzau, pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputatilor in Circumscriptia electorala nr.10 Buzau, la Biroul Electoral de Circumscriptie Judeteana Buzau.

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a declarat ca guvernul sau se teme de 'anumite perturbari' in SUA in cazul unui rezultat strans in cadrul alegerilor prezidentiale din 3 noiembrie si se pregateste de orice scenariu posibil, relateaza France Presse. 'Ne uitam cu totii cu o anumita ingrijorare…

- Campania electorala pentru alegerile locale din anul 2020 s a incheiat.Alegerile pentru primari, consilii locale, consilii judetene si presedinti de consilii judetene s a terminat.Cam peste tot, cu scandal, fara scandal, linia a fost trasa.Si asa se face ca avem, in judetul Constanta, primari, in general…

- Presa straina scrie despre alegerile locale din Romania, pe care le considera un test pentru parlamentarele din decembrie. Amanat din iunie, din cauza pandemiei, scrutinul se desfașoara acum in condiții de protecție sanitara, relateaza jurnaliștii straini. Romanii iși aleg primarii și consilierii locali…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul de hotarare a Autoritatii pentru aprobarea modelului notei logistice prevazute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea…

- Uniunea Salvați Romania (USR) a depus un proiect de lege prin care votul Diasporei de la alegerile parlamentare ar putea sa se desfasoare timp de doua zile. Proiectul de lege a fost depus in Senat, in procedura de urgența, de senatorul Radu Mihail. Proiectul de lege mai prevede și ca numarul de parlamentari…