Stiri pe aceeasi tema

- Formația pregatita de Erik Lincar s-a impus in capitala, scor 1-0, și a mai facut un pas important catre asigurarea unui loc de play-off. Unicul gol a fost marcat de tanara vedeta a clubului, Albert Hofman.

- Dumitru Crudu este un poet și dramaturg de limba romana din Republica Moldova. Este caștigator al Concursului de dramaturgie „Cea mai buna piesa romaneasca a anului”, organizat de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) și de Fundația Principesa Margareta a Romaniei, ediția 2003. Este membru al Uniunii…

- Somnul este parte importanta din viața oricui. Cand eram copii ni se predica dormi ca sa crești. Refacerea organismului, odihna din timpul nopții sunt cele care ne țin pe picioare o zi intreaga. Așadar, nu ignorați cat de importanta este o saltea. Nu orice saltea. Fie ca vorbim despre o saltea 160×200…

- In ziua in care Margarint Ciobotaru, cunoscut in randul microbiștilor campineni sub apelativul ”Mara”, implinește 52 de ani, echipa sa, Sportul Campina, a jucat pe tern propriu cu Petrolul Ologeni. Și ce cadou ar fi putut fi mai frumos decat o victorie, astfel ca elevii lui Marius Palancianu și Philip…

- Ioan Cojocarița a murit, lasand fanii și familia indurerata in urma. Anunțul trist a fost facut chiar de Matilda Cojocarița Pascal, ce și-a urlat durerea in mediul online. Romanilor nu le-a venit sa creada in momentul in care au auzit ce s-a intamplat. Matilda Cojocarița Pascal trece prin clipe dureroase.…

- Simona Halep a avut vineri prima apariție publica dupa cununia civila. Campioana a marturisit ca se afla intr-un moment prelungit de euforie dupa casatoria cu Toni Iuruc. Jucatoarea de tenis a spus și care a fost cel mai frumos cadou pe care l-a primit la nunta.

- Se spune ca zambetul este cartea noastra de vizita, deci trebuie sa avem grija pe cat se poate de dantura noastra si sa mergem la medicul stomatolog ori de cate ori simtim un disconfort pentru a rezolva problemele dentare rapid si fara durere. Unii oameni sunt nemultumiti de modul in care arata dintii,…

- In ciuda tuturor speculațiilor care apar cu privire la presupusul divorț dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, cei doi par din ce in ce mai indragostiți. Ieri impresara s-a fotografiat cu un ceas de mii de euro facut cadou de antrenor, dar iata ce imagine a publicat din nou astazi vedeta.