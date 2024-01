Ionuț Simionca, pe lista Alianței Dreapta Unită pentru alegerile europarlamentare Structura naționala de conducere a PMP a votat lista de candidați pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024. Lista va fi deschisa de europarlamentarul Eugen Tomac, președintele PMP, iar bistrițeanul Ionuț Simionca, secretarul general al partidului și președinte al Organizației Județene a PMP Bistrița-Nasaud, se afla pe poziția a doua. Lista PMP pentru Alianța Dreapta Unita este urmatoarea: Eugen Tomac – președinte PMP, Ionuț Simionca – secretar general, Catalina Bozianu – secretar general adjunct, Marian Andronache – vicepreședinte, Marius Pașcan – vicepreședinte, Adrian Todoran – vicepreședinte,… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

