Decizia USR Plus de a nu mai lucra cu Florin Cițu in postura de prim-ministru pare irevocabila. Liderul grupului USR PLUS din Camera Deputatilor, Ionut Mosteanu, a declarat ca reprezentantii Uniunii au contactat toate partidele politice in vederea sustinerii unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului. Declarația a venit ca reacție la decizia Biroului Politic Național al PNL de a-l susține in continuare pe Florin Cițu și de incercarea de a gasi cai de negociere pentru ca USR Plus sa ramana in guvern. In cadrul unei declaratii de presa sustinute la Palatul Parlamentului, Mosteanu a aratat ca USR…