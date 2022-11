Deputatul Ionut Mosteanu (USR) i-a cerut luni, in plenul Camerei Deputatilor, ministrului Muncii, Marius Budai sa le spuna cand vor taia pensiile speciale, el acuzand PSD si PNL ca ”de luni de zile isi bat joc de pensionarii Romaniei si folosesc durerea lor si modul in care fiecare se gandeste la ziua de maine, ca sa castige puncte electorale, liciteaza in fiecare zi la televizor procente”.

