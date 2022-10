Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cunoscut cu antecedente penale a provocat panica intr-o localitate din județul Galați. Pe fondul unui conflict spontan, a atacat cu un cuțit doi consateni, provocandu-le rani grave. Un barbat din satul Cișmele, comuna galațeana Smardan, a fost arestat preventiv pentru tentativa la omor calificat.…

- SPRIJIN FINANCIAR… Direcția de Asistența Sociala (DAS) Barlad a anunțat pe pagina de socializare, ca vine in sprijinul mamicilor dintre cele mai defavorizate, in primele trei luni de la naștere. Acestea pot beneficia de un ajutor financiar in valoare de 2.000 de lei. Familiile defavorizate din oraș…

- TRAGIC… Caz grav in satul Fedești, comuna Șuletea! O femeie a fost arsa, in urma cu o saptamana, cand a facut focul in soba! Aceasta nu s-a prezentat la spital, incercand sa iși rezolve problema acasa, cu unguente și spray-uri din farmacia de la Șuletea. Insa astazi, 8 septembrie, a fost solicitat elicopterul…

- PENTRU UNII MUMA, PENTRU UNII, CIUMA!… Guvernul pregatește noi majorari salariale pentru bugetari, unele de pana la 50%, chiar din aceasta luna, potrivit unui proiect de ordonanța publicat de ministerul Muncii. Executivul nu precizeaza insa care va fi impactul bugetar ale acestor creșteri salariale.…

- DIGITALIZARE… Orasul Negresti a reusit sa se claseze si in acest an in topul oraselor care au implementat proiecte de tip SMART City. Se afla pe locul 17 in tara, cu mult in fata Vasluiului (locul 24) si a Barladului (locul 25). Negrestiul are noua proiecte Smart City, dintre care cinci in curs de derulare,…

- TURNEU… C.S „Sergentul” Vaslui a participat la ediția 2022 a turneului „Ungheni 560”, organizat cu ocazia aniversarii a 560 de atestare documentara a orașului. Șahiștii vasluieni s-au clasat pe locul 3, prin George Bratu, și locul 4, prin Marian Dominte. O noua competiție pentru șahiștii vasluieni.…

- VIITOR… Doi dintre favoriții tinerei generații, Denis Hanganu și Marian Olteanu, considerați de cineaști drept exponenți de mare perspectiva ai cinematografiei romanești, sunt vasluieni de obarșie și iși menționeaza cu mandrie in reperele biografice faptul ca aparțin acestor locuri. Cea mai recenta…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea s-a intalnit cu reprezentantii Asociatiei Familiilor Numeroase (ASFANU) care promoveaza, sustine si reprezinta interesele familiilor cu 3 sau mai multi copii, ea aratand ca ministerul sustine Cardul pentru familiile numeroase, asa acum exista in multe state europene,…