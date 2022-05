Ionel Bogdan: ”Avem măsuri concrete pentru dezvoltarea României” Președintele Consiliului Județean Maramureș și președinte al PNL Maramureș, Ionel Bogdan, a fost prezent la Liga Aleșilor Locali și Consiliului Național al PNL. El a declarat, intr-o postare pe Facebook, faptul ca Guvernul a crescut ritmul de absorbție a fondurilor europene cu 7%, in ultimele 6 luni și ca liberalii au masuri concrete pentru dezvoltarea Romaniei. Modernizarea Romaniei și realizarea proiectelor de dezvoltare a comunitaților locale au fost temele principale ale reuniunii Ligii Aleșilor Locali și Consiliului Național al PNL. In aceste zile, am discutat la Brașov cu colegii liberali… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Este un semnal incurajator pentru economia romaneasca și pentru comunitatea din Sebeș faptul ca aceasta unitate de producție din Romania este luata in calcul de investitorul german in programul sau de retehnologizare pentru trecerea la producția de componente pentru vehicule electrice. Prin aceasta…

- Județul Bacau va primi peste 1,4 miliarde de lei, in cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, anunța deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacau. Aproape 610 milioane de lei sunt alocate proiectelor de apa, iar... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Cluj-Napoca si primariile comunelor limitrofe Floresti, Baciu si Apahida vor achizitiona 18 autobuze electrice care sa deserveasca liniile de transport public din zona metropolitana, precum si 24 de statii de incarcare, printr-un proiect in valoare de peste 73 milioane de lei, din care aproape…

- Guvernul Romaniei inființeaza in acest an 8 Organizații de Management al Destinației (OMD), cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) destinați turismului. Și in Maramureș vom avea funcționala o astfel de organizație regionala, care va avea ca atribuții principale: dezvoltarea durabila,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de miercuri un proiect de ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Programului National de Investitii "Anghel Saligny", proiect care prevede suplimentarea bugetului acestuia cu 10 miliarde de lei. PNL i-a dat marți o derogare premierului Nicolae…

- In județul Brașov sunt 71 de unitați de invațamant, eligibile, care au elevi cu risc crescut de abandon școlar. Dintre acestea 49 de școli și licee au depus cerere pentru finanțare prin Programul pentru Reducerea Abandonului Școlar. Este vorba de doua unitați din municipiu – Școala 12 și Școala 14,…

- Ministerul Educației, in calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Reforma și Reziliența (PNRR), a lansat recent prima runda a Schemei de Granturi din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin PNRR, in cadrul Componentei…