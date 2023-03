Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CJ Neamt, Ionel Arsene, a fost condamnat la 6 ani si opt luni de puscarie, vineri, 10 martie, de magistratii de la Curtea de Apel Brasov, afirma surse apropiate instantei. Sentinta este definitiva. Ramane de vazut daca Ionel Arsene este in tara sau a plecat in Italia asa cum s-a vehiculat…

- ■ s-au implinit 101 ani de la trecerea la cele veșnice a inaltului prelat, care a fost investit in funcție de Regele Carol I ■ despre personalitatea ierarhului a vorbit și scriitorul Gala Galaction ■ Preot dr. Florin Țuscanu reamintește faptul ca in ziua de 14 februarie s-au implinit 101 ani de la…

- ■ edilii romașcani au acționat prompt și eficient pentru degajarea zapezii de pe strazi și trotuare ■ se intervine, permanent, cu 11 utilaje, iar 42 de muncitori lucreaza la curațarea trotuarelor ■ Dupa ultimele ierni in care zapada nu a mai fost prezenta, iata ca natura a adus ninsorile atat de așteptate…

- ■ el a fost judecat in tara vecina pentru trafic de migranti ■ o cerere a autoritatilor maghiare a fost aprobata la Curtea de Apel Bacau ■ Un cetatean roman, condamnat in Ungaria pentru trafic de migranti, va fi trimis in tara sa execute sentinta. Cererea autoritatilor judiciare din statul strain in…

- ■ magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a pronuntat o decizie definitiva si irevocabila ■ cei doi au fost acuzati de comiterea unor fapte de coruptie ■ Hotararea a fost pronuntata astazi, 25 ianuarie 2023, in dosarul care-i privea pe deputatul Mugur Cozmanciuc, care la data…

- ■ un tanar din Bozieni are de executat o sentinta de peste 6 ani de inchisoare ■ infractiunea s-a petrecut la o nunta organizata in comuna Poienari ■ Judecatorii s-au pronuntat definitiv intr-un caz de tentativa de omor la o nunta, victima, socrul mic, fiind la un pas de moarte. Sentinta aplicata autorului…

- Primarul municipiului Piatra Neamt, Andrei Carabelea, a sustinut, vineri, 20 ianuarie, o declaratie de presa in care a pus punctul pe I in ceea ce priveste investitiile pentru modernizarea a 10 din cele 21 de unitati din invatamant din oras, pe parcursul acestui an. Aceste lucrari, care, in unele cazuri,…