- Cea mai mare rețea de traficanți de droguri din Madrid a fost destructurata in urma unei operațiuni de amploare a poliției spaniole. 12 traficanți au fost arestați și 600 de kilograme de cocaina au fost gasite in timpul perchezițiilor, care s-au desfașurat in șase regiuni.

- Familia Denisei Manelista a primit o lovitura devastatoare la trei ani și jumatate de la moartea interpretei. O decizie de ultima ora a judecatorilor le-a lasat masca pe rudele ei care inca se cearta pentru bani cu foștii ei colaboratori. Sora Denisei Manelista și-a dat in judecata varul și unchiul…

- Competiție acerba se poarta atat in jungla din Republica Dominicana, cat și pe plaiurile mioritice, unde audiențele arata o lupta stransa intre Pro TV și Kanal D. Confruntarea ”Romanii au talent” – ”Survivor Romania” e din ce in ce mai surprinzatoare. Cea mai recenta ediție a scos concursul de talente…

- Gica Hagi da o noua lovitura! Vorbim despre minimum 500.000 de euro. Dupa Iancu și Luckassen, pleaca un alt jucator bine cotat de la Viitorul. Astfel, inca un om de baza al echipei constanțene este transferat in strainatate. Gica Hagi da o noua lovitura Olandezul Bradley de Nooijer este aproape de un…

- Donald Trump a discutat in ultimele zile cu diversi consilieri despre formarea unui nou partid politic, potrivit unor persoane avizate in legatura cu aceasta problema, intr-un efort de a continua sa exercite influenta dupa ce va pleca de la Casa Alba, informeaza Wall Street Journal (WSJ) in editia…

- Se spune ca pentru a distruge fibra unui popor, e suficient sa-l faci sa-și uite limba, istoria și geografia, pe care s-a construit. Se spune ca pentru a ajunge la conștiința naționala e nevoie de zeci de generații, iar pentru a o distruge e suficienta una singura, o generație pierduta, o generație…

- Adrian Mititelu a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, intr-un dosar de evaziune fiscala. Tribunalul Dolj a dat astazi sentința. „condamna pe inculpatul Mititelu Adrian Marin la pedepsa de 5 (cinci) ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. In baza art.65…