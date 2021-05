Stiri pe aceeasi tema

- Prețul unei calatorii cu metroul ar trebui sa fi de 50 de lei pentru ca Metrorex sa devina rentabila, așa cum iși propun noua conducere a companiei si ministrul Transporturilor, a declarat marți, in cadrul unei conferințe de presa, președintele „Unitatea” - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi.

- Pretul unei calatorii cu metroul ar trebui majorat pana la 50 de lei pentru ca Metrorex sa devina rentabila, asa cum isi propun noua conducere a companiei si ministrul Transporturilor, a declarat, marti, presedintele "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi, intr-o conferinta de…

- Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) organizeaza joi o conferinta de presa cu tema "Romania incotro?". In data de 26 martie, circulatia trenurilor de metrou a fost blocata de un protest spontan al unor reprezentanti ai sindicatului USLM in statia Piata Unirii, acestia coborand in tunel,…

- Fost ministru al Transporturilor, senatorul Razvan Cuc (PSD) a declarat pentru jurnalul.ro ca actualul ministru Catalin Drula ar vrea sa impinga Metrorex in insolvența pentru ca, ulterior, sa poata externaliza diverse servicii astfel incat anumite firme sa faca bani: „Prețul unei calatorii cu…

- “Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier,…

- “Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier,…

- Aproximativ 100 de mecanici de locomotiva si mecanici-ajutor de la Depoul Exploatare TEM al Metrorex au in prezent emise decizii de pensionare, iar daca acestia vor decide in zilele urmatoare sa se pensioneze, o magistrala de metrou ar trebui inchisa din cauza lipsei de personal, a declarat, marti,…

- "Biletul orar" pentru transportul public din Bucuresti Foto: Arhiva/ Agerpres Calatorii care folosesc transportul public din Bucuresti, au la dispozitie de luni "biletul orar" - anunta Primaria Capitalei. Astfel, o calatorie achitata prin prin SMS la 7458 sau prin aplicatia…