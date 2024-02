Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul Național “Mihai Eminescu” Satu Mare a organizat o sesiune informativa despre siguranța online și prevenirea cyberbullying-ului, in colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție, pentru conștientizarea a 215 elevi. The post PREVENIREA GYBERBULLYING-ULUI Combaterea Cyberbullying-ului: O prioritate…

- Transurban S. A. le reamintește elevilor ca beneficiaza de gratuitate la transportul in comun, pentru anul școlar 2024 - 2025. Indiferent ca doresc sa se deplaseze la unitațile de invațamant pe care le frecventeaza, ori doresc sa calatoreasca pentru activitați extrașcolare, școlarii sunt liberi sa o…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Satu Mare, 15 februarie 2024 - Intr-o demonstrație frumoasa de comunitate și solidaritate, doamnele profesoare de la Colegiul Național “Mihai Eminescu” din Satu Mare au ales sa iși petreaca ziua de astazi intr-un mod cu totul special, alaturi de elevii lor. Impreuna, au participat la inițiativa “O masa…

- Romanii au fost in 2022, la fel ca si in 2021, pe ultimul loc in Uniunea Europeana la productia de deseuri municipale, dar si in ceea ce priveste reciclarea acestora, conform datelor publicate de Eurostat. The post RECICLAREA DEȘEURILOR Satu Mare, printre localitațile cu depozite de gunoi cu probleme…

- Radu Bud s-a nascut pe data de 5 februarie 1961 in Satu Mare. A absolvit Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Satu Mare,... The post ANIVERSARE Fostul prefect Radu Bud iși aniverseaza ziua de naștere first appeared on Informatia Zilei .

- Transportul public local de calatori din Cugir, perioada de tranziție spre proiectul de mobilitate urbana: Automate de bilete și sistem de monitorizare al programarii autobuzelor. PROGRAMUL de circulație Transportul public local de calatori din Cugir, perioada de tranziție spre proiectul de mobilitate…

- Sucevenii care vor dori sa petreaca Revelionul in aer liber, in centrul Sucevei, vor avea la dispozitie mijloacele de transport public ale TPL, care a facut un program special pentru cursele din noaptea dintre ani, dar si pentru primele zile din 2024.Pe 30 decembrie, autobuzele si microbuzele TPL ...