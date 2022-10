Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat ieri, cu 547 voturi pentru, o rezoluție prin care indeamna statele membre sa permita Romaniei și Bulgariei sa adere fara intarziere la spațiul Schengen. „Da, este vorba despre o Rezoluție care a fost inițiata chiar de grupul S&D din Parlamentul European, adica de familia…

- Parlamentul European a votat cu o larga majoritate rezolutia pentru intrarea Romaniei si Bulgariei in spațiul Schengen, de anul viitor. Au fost 547 de voturi pentru, 49 impotriva, iar 43 de eurodeputati s-au abtinut, din totalul celor 639 prezenti.

- "Larga majoritate in sprijinul aderarii Romaniei la spațiul Schengen in Parlamentul European! Singurul grup politic care a votat integral in favoarea acestei Rezoluții a fost grupul social-democraților europeni! Nicio abținere, niciun vot impotriva! Acest rezultat confirma ca demersurile facute de PSD…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, le-a solicitat partidelor romanesti care fac parte din grupurile PPE si Renew sa faca toate demersurile pentru a-si convinge colegii ca Romania merita sa intre in Schengen, afirmand ca este ingrijorat de abtinerile reprezentantilor acestora in Parlamentul European…

- Propunerea de rezolutie nonlegislativa depusa de sase grupuri politice din Parlamentul European - PPE, S&D, Renew, Verzi, ECR si Stanga - ce va fi supusa la vot in plen marti, la Strasbourg, indeamna Consiliul sa ia toate masurile necesare pentru a adopta decizia sa privind aplicarea integrala…

- Eurodeputatul PSD Victor Negrescu a fost ales vicepresedinte al Partidului Socialistilor Europeni la Congresul PES, desfasurat la Berlin, la finalul acestei saptamani, anunta, duminica, PSD. "Sprijinul pentru Romania este dovedit si prin includerea solicitarii ca tara noastra sa fie primita in spatiul…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat, intr-un mesaj postat duminica pe Facebook , ca a adresat o solicitare scrisa catre președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care cere sancționare lui Guido Reil, europarlamentar german, pe care il acuza de antiromanism pentru declarațiile…

- Parlamentul European a dezbatut astazi aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen. In timpul dezbaterilor, europarlamentarul german Guido Reil (Grupul Identitate și Democrație – ID, eurosceptici), a lansat un atac la adresa Romaniei, spunand ca nu ar fi trebuit primita in UE.