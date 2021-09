Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu, fostul președinte al Romaniei, a scris pe blogul personal un mesaj dedicat lui Ivan Patzaichin. „Am aflat cu deosebita tristețe vestea incetarii din viața a lui Ivan Patzaichin, reprezentant de frunte al sportului romanesc, multiplu campion național, european, mondial și olimpic, un suflet…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Exista o transmitere comunitara a variantei Delta in municipiul Pitești și in comunele invecinate. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Sanatate Publica. In acest moment sunt 57 de infectari cu varianta Delta, cu 13 mai multe decat saptamana trecuta, la nivel național. INSP atrage atenția…

