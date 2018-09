Stiri pe aceeasi tema

- Ion Iliescu a fost dus la Spitalul Elias, unde a fost insotit de sotia sa, Nina Iliescu. Fostul lider al PSD a acuzat probleme cu tensiune, anunta Romania TV. In varsta de 86 de ani, Ion Iliescu a primit asigurari ca nu e nimic grav, dupa ce a fost consultat de medici.Fostul presedinte al Romaniei a…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și fiul sau au fost externați, a declarat Mihai Ciocanu, directorul Spitalului de Urgența pentru Deschide.MD. Cei doi nu au avut rani grave."Au fost examinați atat vizual cat și radiologic și nu s-au stabilit traumatime sau fracturi. Starea lor…

- Anca Serea a ajuns miercuri seara de urgența la spital, chiar vedeta a facut anunțul pe pagina sa de socializare, postand un filmuleț cu branula la mana. Vedeta nu a scris care ar fi motivul pentru care i s-a facut rau, insa cel mai probabil are doar o cadere de calciu, așa cum s-a mai […] The post…

- Narcisa Suciu a renunțat la faima pentru marea dragoste și a decis sa-și petreaca viața departe de Romania. Din pacate, din cauza unei probleme de sanatate, artista a fost nevoita sa se intoarca in țara.

- Mihai Sora, 101 ani, a suferit o interventie chirugicala joi dupa-amiaza, iar acum este internat in spital. "Domnul Sora este bine, se reface in limitele varstei de 101 ani, este constient, vorbeste, nu au aparut complicatii", a asigurat medicul. "Ne propunem ca maine (sambata, n.r) sa-l transferam…

- Filozoful Mihai Șora a fost operat in regim de urgența, joi seara. Din primele informații prezentate de postul de televiziune B1, academicianul in varsta de 101 ani a fost dezintubat și se afla la terapie intensiva.