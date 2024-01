Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu l-a eliberat pe Ion Cupa din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Vamale Romane, in locul acestuia fiind numit Marcel Simion Mutescu. Deciziile au fost publicate in Monitorul Oficial, informeaza News.ro.”Avand in vedere propunerea ministrului…

- Marcel Simion Mutescu este noul șef al Autoritatii Vamale Romane. Acesta a fost numit in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Vamale Romane printr-o decizie a premierului Marcel Ciolacu. Astfel, Ion Cupa a fost eliberat din functia de presedinte, cu rang de secretar de…

- Valeria Herdea, presedinte al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie si vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania, a fost numita de premierul Marcel Ciolacu presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Herdea are o vasta experienta in pediatrie.…

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete.Șoferii cu permis categoria B vor putea conduce motociclete de cel mult 125 cmc, daca au cel puțin…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor masuri pentru consolidarea capacitatii de combatere a evaziunii fiscale. Totodata, se propun interventii legislative asupra unor prevederi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile…

- Mai multe tipuri de concedii medicale vor fi considerate vechime in munca. Proiectul de lege merge acum la votul final al deputaților, dupa care urmeaza promulgarea și publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Este vorba despre propunerea legislativa pentru completarea articolului 8 din Ordonanta…

- Ministerul Muncii pregatește un proiect de Ordonanța de Urgența pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata, pentru domeniile construcții, sector agricol și industria alimentara. Ministerul Muncii propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru domeniul…

- Primarul Dominic Fritz a reacționat astazi la recent adoptata Ordonanța de Urgența a Guvernului privind reducerea cheltuielilor bugetare. Potrivit acestei ordonanțe, ar putea fi amanate proiecte precum cel de modernizare a Pieței Victoriei sau cel de reparații la sinagoga din Fabric, spune Fritz. Guvernul…