Stiri pe aceeasi tema

- www.b1tv.ro Ambasada Marii Britanii la București a anunțat deschiderea unei carți de condoleanțe care poate fi accesata online, pentru cei care vor sa transmita un ultim omagiu Reginei Elisabeta, care a incetat din viața ieri, la 96 de ani, noteaza libertatea.ro. Cartea virtuala a fost deschisa vineri,…

- Fostul presedinte Ion Iliescu considera ca incetarea din viata a Reginei Elisabeta a II-a marcheaza sfarsitul unei epoci si ca Marea Britanie a pierdut, intr-un moment delicat pentru Occident si pentru democratie, un lider si un liant al solidaritatii nationale, iar Romania un prieten si un reper. "Incetarea…

- Oamenii din lumea intreaga o plang pe Regina Elisabeta a II-a. A murit la 96 de ani, dupa ce a stat pe tron șapte decenii și a fost cel mai longeviv suveran al Marii Britanii. Decesul ei a provocat mare durere, iar pe stadioanele de fotbal, jucatorii și fanii au omagiat-o in partidele din cupele […]…

- Niciodata ideea de „serviciu public” n-a fost elogiata ca in aceasta seara, pe toate meridianele globului, datorita unei femei care a ales sa domneasca servindu-i pe ceilalți. „Sa se odihneasca in pace și sa se inalțe in glorie” („May Her Late Majesty Queen Elizabeth II rest in peace and rise in glory”),…

- Alina Mungiu-Pippidi a vorbit despre șansele ca premierul Nicolae Ciuca, președintele PNL, sa mai fie candidatul partidului la alegerile prezidențiale. In opinia sa, acuzația privind plagiatul in teza de doctorat e o chestiune stinsa acum, caci nicio instituție a statului nu face investigații. Potrivit…

- Ideea lansata de liderul liberal ieșean Alexandru Muraru, ca nu ar trebui respectata rotația premierilor PNL – PSD, conform acordului guvernamental, este tratata drept „o fumigena” de social – democrați. Nici liberalii nu par a fi de acord cu ideile colegului lor. „La Iași, președintele PNL, Alexandru…

- Britanicul Jack Fenton, in varsta de 22 de ani, și-a pierdut viața la Atena dupa ce a fost lovit in cap de paletele unui elicopter care rula. Potrivit Daily Mail, tanarul a murit pe loc. Presa britanica relateaza ca infioratorul accident s-a produs puțin timp dupa aterizarea elicopterului privat la…