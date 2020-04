Ion Cristoiu: 'Fenomenul de strângere în jurul puterii, care controlează lupta cu pericolul,se micşorează' Ion Cristoiu afirma ca nu crede in sondajele de opinie in care PNL-ului, partidul de guvernamant, i se atribuie un anumit scor electoral si subliniaza ca, indiferent daca sunt corecte sau nu, acestea nu au nicio valoare, anunța MEDIAFAX. „Nu am incredere in sondaje si pentru ca ele servesc fie gruparii Orban, 'iata, triumfam in sondaje', fie gruparilor adversare din PNL care arata . Dar, indiferent ca sunt corecte sau nu, aceste sondaje nu au nicio valoare deoarece se refera la o perioada in viteza. Ele nu pot sa exprime o fisa deoarece starea de spirit, disponibilitatile electorale,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

