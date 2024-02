Ion Coja: Braunerii lu' Năstase Cunosc de ani buni povestea acestor falsuri, am și scris despre ele, dar textul respectiv nu-l mai gasesc, așa ca incerc sa-l reconstitui.Il pomenesc mai intai pe Tiberiu Daioni, poet suprarealist de talent, fost student și de ceva ani anticar inspirat. Mi-a procurat o mulțime de piese de mare valoare. Intr-o buna zi mi-a propus sa mergem sa-i facem o vizita unui „coleg”, o figura pitoreasca din lumea interlopa a comerțului cu vechituri de soi. Locuia undeva pe langa Gara de Nord, intr-o casa cu curte, plina de tot felul de oratanii și acareturi. In casa, in mijlocul patului, trona o gaina, unde… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

