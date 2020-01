Stiri pe aceeasi tema

- 1.800 de kg. de substante stupefiante ce au fost confiscate in dosare penale instrumentate in perioada 2001 -2019 sunt distruse. Astazi, 11 decembrie, Inspectoratul General al Politiei Romane distruge 1.800 kg. de droguri (heroina, cocaina, cannabis, rezina de cannabis, amfetamina, opium, M.D.M.A.)…

- Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii s-au intalnit cu elevii din municipiul Calarasi pentru a discuta despre situatiile de risc legate de traficul de persoane si consumul de droguri, avand in vedere riscul crescut asociat utilizarii internetului.

- Peste 500 de elevi de gimnaziu și liceu, din 6 licee și școli gimnaziale din județul Alba, precum și cei care frecventeaza Palatul Copiilor din Alba Iulia au discutat cu polițiștii de la prevenire și cu specialiștii in prevenirea consumului de droguri despre bullying și pericolul reprezentat de droguri.…

- Ziarul Unirea Produsele din tutun, sub control: Cum se incearca combaterea traficului ilicit cu aceste produse Produsele din tutun, sub control: Cum se incearca combaterea traficului ilicit cu aceste produse Așteptat sa devina operațional in Romania la finalul anului 2019, sistemul de trasabilitate…

- Peste 100.000 de companii din Romania risca amenzi de 5 mil. lei, daca nu aplica legea pentru prevenirea și combaterea spalarii banilor Peste 100.000 de companii din Romania risca amenzi de pana la 5 milioane de lei daca nu implementeaza pana in data de 17 ianuarie 2020 o serie de proceduri interne…

- Preotii din Protopopiatul Ortodox Lugoj au participat la o dezbatere cu politistii despre consumul si traficul de droguri in randul tinerilor, dar si despre alte forme de delincventa juvenila, cu scopul prevenirii acestui flagel.

- Din punctul de vedere al sanatatii, acesta submineaza initiativele legislative care au ca scop reducerea consumului de produse din tutun, in special in randul grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii si persoanele cu venituri mici. In general produsele din tutun provenite din comertul ilegal nu sunt…

- Legea pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, modificata/ Violeta Raduț: “Este vorba de reglementarea unei situații care putea provoca situații dramatice pentru victimele violenței domestice” in Politic / on 24/10/2019 at 12:26 / Cu 246 de voturi “pentru”, deputații…