Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 30 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Scrisorii de intelegere privind avansul pentru pregatirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justitie", dintre Romania si Banca Internationala…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca pentru construcția Spitalului Metropolitan din Pipera nu s-au obținut fonduri europene, iar arhitectul proiectului a anunțat ca spitalul va fi a doua cea mai mare cladire din Romania, dupa Parlament, și va costa 400 de milioane de euro.„La…

- Viorica Dancila confirma ca Victor Negrescu este propunerea Guvernului Dancila pentru funcția de comisar european, scrisoarea catre Bruxelles urmând sa fie trimisa marți, potrivit Mediafax. Întrebata marți, la ieșirea din Primaria Sandulești, județul Cluj, despre informațiile potrivit…

- "Au trecut 30 de ani de la Revoluție, dar moștenirea comunismului s-a vazut in toate perioadele in care PSD a fost la putere, perpetuand incompetența. Acest partid a fost o piedica in calea dezvoltarii Romaniei in toți acești 30 de ani. Dupa guvernarea PSD, Romania risca sa ramana singura țara din…

- Jurnaliștii cotidianului german Der Spiegel susțin ca Ursula von der Leyen va renunța la ”cota de gen” și va accepta o propunere de comisar barbat din partea Romaniei. Jurnaliștii arata ca favoritul la București este europarlamentarul PNL, Siegfried Mureșan.Citește și: SONDAJ CURS - Klaus…

- Dan Barna incearca sa nu se arate prea tare deranjat de modul in care jurnaliștii de la Rise Project au prezentat, in cadrul articolului “Adevarul despre Dan Barna” activitatea sa in domeniul fondurilor europene, unde a activat drept consultant in diferite proiecte derulate de…

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.

- Romania incearca sa-și relanseze relațiile la nivel inalt cu Japonia, dupa ce anul trecut premierul Shinzo Abe a venit la București sa discute afaceri comune și a ajuns sa viziteze Muzeul Satului.