Klaus Iohannis a anuntat ca este hotarat sa candideze pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei. ”Vreau sa va comunic acum, aici in aceasta dimineata frumoasa: sunt ferm hotarat sa candidez pentru inca un mandat de presedinte al Romaniei”, a spus sambata la Sibiu Klaus Iohannis. Presedintele se afla la Sibiu la intalnirea fostilor The post Iohannis și-a anunțat candidatura in strada appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .