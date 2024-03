Iohannis, probleme cu comunitatea maghiară! Iliescu a fost mai de încredere Iohannis a ajuns, in comunitatea maghiara, la o neincredere cum nu a avut nici macar Iliescu, afirma Kelemen Hunor. Președintele Klaus Iohannis a starnit un nivel ridicat de neincredere in randul comunitații maghiare, comunitate care l-a susținut cu peste 80% din voturi, a declarat luni seara președintele UDMR, Kelemen Hunor. Intrebat la Realitatea TV daca „minoritarul Iohannis” a facut ceva in cele doua mandate pentru minoritarii maghiari care l-au votat, Kelemen Hunor a subliniat ca nu poate face un bilanț in acest moment, dar a remarcat ca Iohannis a generat un nivel semnificativ de neincredere.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

