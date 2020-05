Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis duminica, 31 mai a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Romanilor de Pretutindeni.Va prezentam in continuare textul mesajului: Dragi romani, Ultima duminica a lunii mai ne ofera prilejul de a sarbatori Ziua Romanilor de Pretutindeni,…

- "Avem ,nu e nimic de ascuns avem, un singur coleg care ieri a fost testat și a fost pozitiv dar este asimptomatic și este deja la Oradea, la spital, fara nicio problema. Restul colegilor urmeaza sa fie testați aici și sa li se comunice rezultatele cel tarziu maine dupa masa", a declarat secretarul…

- O data cu instituirea starii de alerta, pentru persoanele care vin in Romania din strainatate, masura izolarii/carantinarii la locuința impreuna cu familia/aparținatorii cu care locuiesc impreuna, iar pentru cele care nu au posibilitatea indeplinirii condițiilor pentru masura menționata sau solicita…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni, in care a criticat decizia CCR de ieri potrivit careia amenzile aplicate pentru incalcarea masurilor din ordonantele militare date in timpul starii de urgenta sunt neconstitutionale. Seful statului a precizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a iesit, joi, intr-o declaratie la Palatul Cotroceni, pentru a critica Partidul Social Democrat, pe care l-a acuzat ca ar continua sa controleze justitia, daca nu s-ar teme de reactia romanilor. "Au lucrat mult si prost, toxic de-a dreptul", a mai spus seful statului, despre…

- Presedintele Klaus Iohannis a comentat, joi, decizia CCR privind amenzile din perioada starii de urgența, declarand ca, fara aceste sancțiuni, s-ar fi inregistrat mai multe decese. Iohannis a lansat, joi, de la Palatul Cotroceni, un nou ataca la adresa PSD, declarand ca PSD si acolitii sai sunt cei…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un apel, vineri, catre romanii din strainatate sa nu vina acasa de Paste, informeaza AGERPRES . “Se apropie cu pasi repezi cele mai importante sarbatori crestine. Sunt sarbatori ale luminii, ale comuniunii, ale solidaritatii si bunatatii, pe care oamenii le celebreaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj, dupa ce Parlamentul a votat decretul care instaureaza starea de urgența in Romania. Șeful statului le-a transmis, cu „tristețe și sinceritate”, romanilor din diaspora sa nu vina acasa de Paște, in acest an.