- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri, 7 iulie, legea initiata de senatorul PSD Robert Cazanciuc si de senatorul PNL Daniel Fenechiu prin care soferii care se urca la volan sub influența alcoolului sau drogați, fara permis de conducere și omoara oameni vor ajunge direct la inchisoare, a transmis…

- Președintele Klaus Iohannis a convocat o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) pentru ziua de joi, 6 iulie, de la ora 17.00, anunța miercuri Administrația Prezidențiala printr-un comunicat.Pe ordinea de zi a reuniunii de la Palatul Cotroceni figureaza doua subiecte. Unul se refera la…

- Regele Charles al III-lea ajunge astazi in Romania, la doar o luna dupa incoronarea fastuoasa pe care a urmarit-o intreaga lume. Este pentru prima data in istorie cand un monarh britanic viziteaza țara noastra. Regele va fi primit, in aceasta dupa amiaza, la Palatul Cotroceni, de Președintele Klaus…

- Presedintele Klaus Iohannis il primeste vineri, la 15.30, la Palatul Cotroceni, pe Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, care vine intr-o vizita privata in Romania. In cadrul primirii oficiale va avea loc si o intalnire cu autoritatile statului, reprezentantii societatii civile si Corpul Diplomatic.…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu reprezentantii profesorilor despre revendicarile acestora si le-a transmis ca le intelege ingrijorarile si solicitarile, care sunt firesti si legitime. Asigurarea unui mediu de invatare propice pentru fiecare elev nu poate fi realizata fara ca profesorii sa…

- Premierul Romaniei a transmis, joi, un mesaj cu prilejul Zilei Eroilor și al sarbatoririi Inalțarii Domnului. Ciuca a transmis ca astazi sunt omagiați eroii, cunoscuți sau nu, care traiesc prin Romania pe care au lasat-o in urma.