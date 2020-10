Stiri pe aceeasi tema

- La 30 de ani de la reunificarea Germaniei, fosta Republica Democrata Germana (RDG) a recuperat in mare parte decalajul economic fata de landurile din Vest, insa ramane in continuare mai putin increzatoare in institutiile democratice, arata un raport anual publicat miercuri, informeaza AFP.Produsul…

- Germania lanseaza o serie de evenimente sambata pentru a marca cea de-a 30-a aniversare a reunificarii istorice a natiunii, o sarbatorire umbrita de pandemia de coronavirus, relateaza agentia DPA potrivit Agerpres. In loc sa marcheze unificarea pe 3 octombrie, cunoscuta ca Ziua Unitatii Germane,…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, copreședinte al Coaliției pentru Maramureș și candidatul pentru un nou mandat in fruntea administrației județene a declarat ca, de 30 de ani se vorbește despre descentralizare, acest proiect imens pentru Romania, unicul in masura sa garanteze…

- Cozmn Gușa dezvaluie date importante din sondajele interne atat ale PSD cat și ale PNL, legate de candidații importanți la funcția de primar general. Analistul politic și membru al PSD susține ca Gabriela Firea și Nicușor Dan ar fi in creștere, spre deosebire de Traian Basescu, aflat pe panta descendenta.…

- Anul acesta, concursul de frumusețe cu cea mai longeviva tradiție de pe litoralul romanesc, Miss Litoral 2020, a adus impreuna 30 dintre cele mai frumoase concurente selectate prin intermediul Fashiontv. Gazda serii a fost complexul Amfiteatru-Belvedere-Panoramic din Olimp, readus la viața de catre…

- Consiliul National al Romanilor din Ucraina a adresat autoritatilor de la Bucuresti mai multe memorii in care reclama incalcarea, de catre autoritatile de la Kiev, a dreptului la educatie in limba materna acuzand ”un genocid cultural-lingvistic” si remarca faptul ca actiunile statului roman in aceasta…