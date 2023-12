Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a subliniat, in discursul sau de Ziua Naționala a Romaniei ca rezultatele „maratonului electoral” din 2024 vor fi cele care vor arata care va fi cursul țarii noastre in urmatorii ani, dat fiind ca urmeaza patru randuri de alegeri.

- Se implinesc 105 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crisanei si Maramuresului cu Romania. Romanii celebreaza pe 1 decembrie Ziua Naționala a Romaniei. Cum s-a infaptuit ea, de fapt, in anul 1918 și ce discurs a fost susținut de marele om politic Iuliu Maniu in plenul Adunarii Naționale. Cum…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a admis in parte sesizarea Asociației Civice pentru Demnitate in Europa, condusa de Dan Tanasa, ce viza discursul rasist al premierului Ungariei, Viktor Orban, susținut in iulie 2022 la Universitatea de Vara de la Tușnad, arata parlamentarul…