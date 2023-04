Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, dupa intalnirea cu omologul brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, ca mesajul Romaniei, ca stat vecin si cu cea mai lunga frontiera cu Ucraina, este clar, puternic si trebuie inteles de partenerii sai, respectiv faptul ca oricat ar incerca Moscova sa isi…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj cu ocazia Zilei NATO, fiind și ziua in care se implinesc 19 ani de la aderarea Romaniei. Iohannis trage un semnal de alarma și arata ca Europa se confrunta cu o criza de securitate fara precedent in istoria NATO. ”Sarbatorim astazi, 2 aprilie,…

- In urma cu un an, Rusia lui Putin și-a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei. Poporul ucrainean a dat dovada de o putere incredibila in apararea patriei sale și a principiilor fundamentale ale dreptului internațional impotriva agresiunii rusești. Ei au dat dovada de hotarare in apararea…

- Consiliul European a adoptat o declaratie, la implinirea unui an de la debutul razboiului in Ucraina, in care condamna, din nou, agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei si afirma ca "nicio tara nu are dreptul sa isi invadeze vecinul". Liderii europeni reitereaza sprijinul pentru tara invadata si transmit…

- „La un an dupa ce Rusia lui Putin a inceput razboiul brutal de agresiune impotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimam deplina solidaritate cu poporul ucrainean si angajamentul nostru ferm de a continua sa sprijinim Ucraina", a scris presedintele Klaus Iohannis, joi, pe Twitter . Membrii Consiliului…

- Republica Moldova trece prin provocari de securitate fara precedent – „unii au dorit ca țara noastra sa cada și sa instaleze la Chișinau un guvern marioneta al Kremlinului”, a declarat președintele Republicii Moldova, joi, la Cotroceni, unde a mulțumit Romaniei pentru sprijinul puternic: „Știm ca sangele…

- Relațiile romano-ucrainene s-au tensionat, pe fondul polemicilor legate de Canalul Bastroe. O reacție vis-a-vis de acest subiect a avut și eurodeputatul PMP Eugen Tomac, care considera ca Președintele Klaus Iohannis putea inchide subiectul Bastroe in doar cateva ore, prin discuții directe cu Volodimir…

- Ministerul Afacerilor Externe de la Chisinau a declarat joi ca Republica Moldova vrea sa fie parte a ”lumii libere”, respingand afirmatiile ministrului de externe rus, Serghei Lavrov, cu privire la presupuse planuri ale Occidentului de a transforma fosta republica sovietica in ”urmatoarea Ucraina” pentru…