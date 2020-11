Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj de felicitare, in cadrul evenimentului de marcare a 25 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori Bucuresti. Seful statului a reiterat ideea unei reveniri a economiei, afectate de pandemia de coronavirus, si a precizat ca datele arata ”ca…

- ”Ce an ati avut! Un an in care ati trecut la statutul de piata emergenta, un an fantastic, si sarbatoriti 25 de ani de piata de capital in Romania. Nu puteau mai bine sa se alinieze astrele”, a afirmat, vineri, la evenimentul de marcare a 25 de ani de la redeschiderea BVB. Ministrul a facut referire…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj in cadrul evenimentului "Moment istoric: Romania emergenta", in care afirma ca trecerea la statutul de piata emergenta reprezinta nu doar o performanta istorica, ci si o confirmare a potentialului de dezvoltare de care dispune economia tarii. "Felicit…

- Piata de capital Romania va fi inclusa in indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Pietele Emergente incepand din data de 21 septembrie 2020. Momentul va fi marcat de Bursa de Valori Bucuresti luni, printr-o deschidere oficiala a sedintei de tranzactionare la care vor participa toti…

