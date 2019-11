Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata in municipiul Bistrita, ca el nu se afla in competitie...

- Presedintele Klaus Iohannis, care candideaza pentru cel de-al doilea mandat, a declarat sambata dupa-masa, la o intalnire electorala organizata in municipiul Bistrita, ca el nu se afla in competitie electorala cu PSD, ci in razboi cu acest partid, motivul fiind acela ca social-democratii au guvernat…

- Mircea Badea a abordat iarași tema alegerilor prezidențiale, in acesta luni, la o zi dupa inchiderea secțiilor de vot, din țara și diaspora. Romanii au mers duminica sa iși aleaga viitorul conducator, iar potrivit rezultatelor finale publicate de BEC, Klaus Iohannis ar conduce detașat in lupta electorala.…

- Președintele Klaus Iohannis a votat, duminica dimineața la ora 09.00, la liceul Jean Monnet din capitala. Candidatul PNL la alegerile prezidențiale a declarat ca a votat pentru ”Romania normala” și a indemnat toți romanii sa iasa la vot. ”Este o zi extrem de importanta, pentru Romania și, recunosc ca…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica s-a intalnit astazi, 30 octombrie 2019, la sediul AEP, cu delegatia OSCE/ODIHR care efectueaza o Misiune de observare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din data de 10 noiembrie 2019. Misiunea de observare…

- Presedintele Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca PSD ramane un adversar puternic cu care PNL trebuie sa se lupte si ar fi cea mai mare greseala ca social-democratii sa fie subapreciati. Iohannis le-a transmis liberalilor ca oamenii asteapta solutii de la PNL si a precizat ca vrea un guvern instalat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul britanic, Boris Johnson, au avut in aceasta seara o convorbire telefonica, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale. Redam comunicatul integral: „In ceea ce privește relațiile bilaterale, Președintele Klaus Iohannis a evidențiat ca,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut marti, 27 august a.c., la solicitarea partii britanice, o convorbire telefonica cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Boris Johnson. In cadrul convorbirii, au fost discutate, in principal, relatiile dintre Romania si Marea…