- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat ca liderii Franței, Germaniei și Italiei "nu ar trebui sa se concentreze exclusiv pe livrarile de arme catre Ucraina" in timpul vizitei lor la Kiev. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns joi la Gara din Kiev, alaturi de liderii Franței, Germaniei și Italiei, pentru a arata „sprijinul puternic și solidaritatea deplina cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și cu poporul ucrainean”. Vor avea convorbiri, urmate de conferința de presa.

- Liderii europeni au fost conduși de președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Irpin, o localitate situata in apropierea capitalei ucrainene, unde s-au dat lupte intense și de unde, in cele din urma, invadatorii ruși au fost alungați.

- Reprezentanții Romaniei, Franței, Germaniei și Italiei, Klaus Iohannis, Macron, Scholz și Draghi, sunt acum la Irpin, langa Kiev, pentru a vedea masacrul comis de ruși. Localitatea Irpin fusese ocupata de militari ruși timp de doua zile, in cursul campaniei lor pentru cucerirea capitalei Ucrainei, Kiev.…

- Președintele Klaus Iohannis a ajuns și el joi, 16 iunie, la Kiev, acolo unde se afla deja șefii de stat ai Germaniei, Franței și Italiei. Cei patru lideri europeni au ajuns cu trenul la Kiev, unde se vor intalni cu președintele Zelenski, pentru a-l convinge sa negocieze pacea cu Rusia. Macron, Scholz…

- Razboi in Ucraina, ziua 113 | Ucraina spune ca Rusia are in vizor o „zona vasta, de la Varșovia la Sofia”. Joe Biden a anunțat alocarea unui alt pachet de ajutor militar de 1 miliard de dolari pentru Ucraina. Liderii francez, german și italian discuta la

- Președintele Klaus Iohannis este la Kiev in ziua de joi, 16 iunie 2022. Alaturi de președintele Romaniei sunt președintele Franței, cancelarul Germaniei și premierul Italiei. Toți aceștia vor avea o intalnire comuna cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele Romaniei, președintele Franței…

- Presedintele Poloniei i-a criticat pe liderii Frantei si Germaniei pentru faptul ca acestia continua dialogul cu presedintele rus Vladimir Putin, in pofida invaziei declansate de Moscova asupra Ucrainei, informeaza joi DPA, preluata de Agerpres. „Sunt uimit de toate aceste discutii purtate cu Putin…