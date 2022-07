Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis spune ca nu va accepta un nou plan de austeritate pentru Romania. El da exemplu criza economica din perioada 2009-2011: „Rezultatul nu a fost unul bun și nu intenționez sa accept un nou experiment de acest tip in Romania”. „Nu cred și nu avem un plan de a intra intr-un procedeu…

- Președintele Romaniei susține ca Guvernul nu are in plan masuri de austeritate pentru a combate o eventuala criza economica, pentru ca „atunci cand Europa a incercat sa combata criza prin masuri de austeritate, rezultatul nu a fost bun”. Declarațiile lui Klaus Iohannis au fost facute in prima conferința…

- Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, daca se va putea vorbi de austeriate in Romania. “Nu cred si nu avem un plan de a intra intr-un procedeu de austeritate. Am avut criza economica din 2009, 2010 ,2011 unde s-a incercat in plan european sa se combata criza cu masuri de austeritate,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Criza energetica va continua, iar dependenta masiva de gazul si petrolul rusesc trebuie sa se schimbe, a declarat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. „Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniune Europeana si afecteaza,…

- “Aceste decizii afecteaza deja Romania si afecteaza intreaga Uniunea Europeana si afecteaza, in fond, intreaga lume. Criza energetica nu a fost urmare a razboiului pe care Rusia l-a declansat impotriva Ucrainei, ci s-a intamplat in pregatirea acestui atac, insa, din pacate, ea va continua. Trebuie sa…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a exprimat, la Summit-ul NATO de la Madrid, așteptarile Romaniei de la aceasta reuniune cruciala pentru securitatea globala. Cele mai importante declarații ale președintelui roman: Acest summit vine sa aduca un nou concept strategicNe așteptam la o consolidare semnificativa…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, parteneriatul bilateral dintre cele doua țari, dar și despre susținerea Republicii Moldova. „Am reconfirmat sprijinul deplin pe care…

- S-a gasit primul caștigator al razboiului sangeros declanșat de Putin in Ucraina: carbunele, scrie Politico. Uniunea Europeana se straduiește sa iși diversifice sursele de energie pentru a diminua dependența fața de Moscova dupa ce Rusia a invadat Ucraina, iar cea mai simpla soluție la indemana statelor…