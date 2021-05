Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține, vineri, de la ora 13.00, o declarație de presa, la Palatul Cotroceni. Președintele va face precizari despre Planului Național de Redresare și Reziliența, dupa ce Guvernul a publicat, miercuri, o schița a investițiilor din PNRR. Romania va trimite luni,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNNR) este unul "extrem de echilibrat", care va acoperi "toate segmentele importante, de la Transporturi pana la Sanatate, de la Educatie pana la Mediu, de la UAT-uri si pana la Cercetare si Digitalizare", a declarat viceprim-ministrul Kelemen Hunor, care…

- „Am luat act generic de ce au ei pe PNRR. Asteptam sa primim PNRR-ul in detaliu”, a zis Ciolacu. „A fost un pic superficiala, un pic așa, mai de sus, in nota actualului Guvern. Eu sunt de buna-credința, am venit cu credința ca vom ieși azi cu un plan pentru romani, nu s-a reușit acest lucru. Noi am…

- Pana in 2025, Guvernul de la Madrid vrea sa introduca un sistem de taxare pentru autostrazi. Directorul Sergi Sauri spune ca in unele tari deja exista un sistem de taxare. Si da solutia: „Platesti in functie de cat poluezi”. Spania, o tara in care traiesc milioane de romani si care traieste din turism,…

- Negocieri la Bruxelles privind Planul Național de Redresare și Reziliența Foto. gov.ro Premierul Florin Cîțu are și astazi la Bruxelles programate întâlniri cu oficiali europeni pentru susținerea proiectelor din Planul Național de Redresare și Reziliența. Seful executivului…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu este "o jucarica politica" si nu exista varianta sa fie respins la Bruxelles, a afirmat, marti, presedintele Klaus Iohannis. "Pana la sfarsitul lui mai vom avea un plan bine pus la punct, agreat cu Comisia Europeana, care atunci poate sa fie depus.…

- Guvernul va analiza si dezbate, in sedinta de vineri de la ora 13.00, in prima lectura, Planul National de Redresare si Rezilienta. Citește și: INTERVIU | Cel mai modern vaccin anti-COVID, refuzat in Romania, dezvoltat in Germania - 'Ramanem in carti, daca Guvernul se va misca macar in al…

- Miercuri seara, de la Palatul Cotroceni, Maria Sa, Klaus Iohannis, a mai lansat o data Planul Național de Redresare și Reziliența. Il mai lansase și in 26 noiembrie 2020, cu zece zile inainte de alegerile parlamentare. Doar ca atunci n-a fost cu noroc. PNL a pierdut alegerile parlamentare, iar PNRR-ul…