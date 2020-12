Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va face vineri, de la ora 19.00, o declarație de presa la Palatul Cotroceni. Apariția șefului statului vine cu doua zile inainte de alegerile parlamentare.Totodata, astazi, Guvernul a prezentat Strategia de vaccinare anti-COVID-19. Aceasta a fost aprobata ieri in ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca strategia de vaccinare impotriva noului coronavirus a fost aprobata in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT). Citește și Medicul argeșean Valeriu Gheorghița va coordona campania de vaccinare anti-COVID-19 in Romania ‘In sedinta extraordinara…

- Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va fi aprobata joi, 3 decembrie, in ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, convocata de președintele Klaus Iohannis, cu trei zile inaintea alegerilor parlamentare. „Joi, 3 decembrie, incepand cu ora 15:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru joi, de la ora 15.00 la Palatul Cotroceni, prin sistem de videoconferinta. La reuniune la care urmeaza sa fie discutata Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va participa si premierul Ludovic…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru joi, de la ora 15.00 la Palatul Cotroceni, prin sistem de videoconferinta. La reuniune la care urmeaza sa fie discutata Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va participa si premierul Ludovic…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru joi 3 decembrie, de la ora 15.00 la Palatul Cotroceni, prin sistem de videoconferinta, transmite Administratia Prezidentiala.

- Președintele Klaus Iohannis susține o declarație de presa la Palatul Cotroceni, inaintea videoconferintei cu membrii Consiliului European pe tema masurilor necesare privind gestionarea pandemiei de COVID-19. Declarațiile șefului statului vin in contextul in care Romania a raportat astazi cel mai grav…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut la ora 18.00 o conferința de presa la Palatul Cotroceni. Declarații Klaus Iohannis: Școala incepe pe 14 septembrie in condiții diferite Avem doar cateva localitati in care educatia se va relua online In altele, in sistem hibrid Autoritațile au implememtat o serie…