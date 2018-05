Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis vineri un mesaj Forumului National al IMM-urilor, context in care subliniaza ca decidentii politici nu reusesc sa inteleaga faptul ca niciun plan de afaceri de succes nu poate fi dus la bun sfarsit cu schimbari legislative si fiscale la fiecare guvernare. "Anul…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut un calcul in ceea ce priveste infrastructura. Daca adunam cati kilometri de autostrada au promis guvernantii din ultimii 20 de ani, ”am avea autostrazi cat China”. El...

- Legea achizitiilor publice va fi modificata in ceea ce priveste termenele in care sunt solutionate contestatiile la licitatiile pe fondurile europene, a anuntat premierul Viorica Dancila. Aceste termene vor fi reduse. „Schimbul de bune practici il putem folosi si este benefic. In modificarea Legii achizitiilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anunțat ca Guvernul pregatește o noua revoluție. Vrea schimbarea modului in care se fac achizițiile publice, blocate din cauza contestațiilor și a termenelor foarte lungi.

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta pe marginea mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. La discutii participa si ministrul de Externe, Teodor Melescanu.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in discursul rostit cu ocazia aniversarii de 25 de ani a Camerei de Comert Americane din Romania (AmCham Romania), ca performanta mediului de afaceri nu poate fi, pentru prea mult timp, deasupra calitatii politicilor economice pe care Guvernul le promoveaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca, pentru un parcurs durabil, decidentii de politica economica trebuie sa fie capabili sa ofere incredere mediului privat prin masuri bine fundamentate, transparente si mai ales predictibile, care sa rezolve problemele din economie nu sa creeze altele, poate…