- "Onorat sa reprezint Romania la Forumul International dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului de la Ierusalim. Prin omagierea memoriei trecutului, consolidam angajamentul ferm al tarii noastre in eforturile de combatere a antisemitismului, rasismului si discriminarii. Avem datoria de a pastra…

- Cei trei crai de la Rasarit, Melchior, Gaspar si Baltazar, se infrunta cu regele Irod in fiecare Ajun de Craciun, in satul muresean Senereus, apartinand comunei Balauseri potrivit Agerpres. "Craii" este povestea celor trei magi de la Rasarit, care au plecat cu aur, smirna si tamaie sa-l caute pe…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a exprimat luni, in fata omologului sau egiptean Sameh Choukry, "ingrijorarile" SUA cu privire la libertatea presei si situatia drepturilor omului in Egipt, informeaza marti AFP, potrivit Agerpres. In timpul unei intrevederi la Washington, Pompeo a evocat de…

- Coreea de Nord a avertizat miercuri Consiliul de Securitate al ONU ca orice discutie a organizatiei despre situatia drepturilor omului din tara ar fi "o provocare grava", iar Phenianul "ar reactiona cu tarie", relateaza Reuters.

- Presedintele Klaus Iohannis condamna din nou intentia PSD de a muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Intrebat in cadrul dezbaterii de la BCU daca ideea a apartinut unui "grup obscur", presedintele a afirmat ca a fost de fapt "o gandire obscura, tipic pesedista"."S-au trezit Dragnea si…