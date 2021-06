Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește gestionarea pandemiei de COVID-19, in textul de concluzii adoptat liderii au salutat progresele in procesul de vaccinare și imbunatațirea situației epidemiologice de la nivelul statelor membre, subliniind, totodata, necesitatea continuarii procesului de vaccinare și menținerii unei…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a aratat, la reuniunea Consiliului European, ca, din perspectiva Romaniei, elementele cheie in ceea ce priveste gestionarea relatiilor cu Federatia Rusa sunt cele cinci principii agreate de Uniune, solidaritatea UE…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, vineri, inaintea reuniunii Consiliului European, cu premierul Spaniei, Pedro Sanchez. Potrivit Administratiei Prezidentiale, discutiile dintre cei doi oficiali au vizat reafirmarea angajamentului politic…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat ca nu ar ajuta Romania o aprobare rapida a Planului National de Redresare si Rezilienta de catre Comisia Europeana, „fara a merge in profunzime”. Seful statului a adaugat ca este bine sa avem discutii si clarificari cu CE de la bun inceput, deoarece ulterior proiectele…

- In ceea ce privește coordonarea pandemiei de COVID-19, la nivel european, in concluziile adoptate, liderii au luat nota de progresele inregistrate cu privire la derularea campaniilor de vaccinare, evidențiind importanța menținerii unui ritm accelerat al acestui proces, precum și a continuarii eforturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis si Guvernul trebuie sa inteleaga ca Planul National de Rezilienta si Redresare nu poate fi trimis la Bruxelles fara consultarea social-democratilor, sustine secretarul general al PSD, Paul Stanescu, acesta mentionand ca, daca dialogul va fi blocat, partidul pe care il reprezinta…

- Responsabilii pentru PNRR se vor intalni luni Foto: gov.ro. RADOR - Responsabilii din guvern, care lucreaza la Planul National de Redresare si Rezilienta, sunt asteptati luni la Palatul Cotroceni pentru a aduce îmbunatatiri documentului în functie de recentele discutii pe care oficialii…

- 4 miliarde de euro prefinanțare din cele aproximativ 30 de miliarde de euro alocate țarii noastre prin Mecanismul European de Redresare și Reziliența vor putea fi livrate Romaniei incepand din luna iunie daca pana atunci va fi adoptata decizia privind resursele proprii de toate țarile membre, iar Planul…