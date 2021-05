Iohannis a semnat acreditarea a 12 ambasadori români, printre care și George Maior Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretele de acreditare a 12 ambasadori romani, intre care se numara si George Maior. Potrivit Administratiei Prezidentiale, George Cristian Maior a fost acreditat in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Regatul Hasemit al Iordaniei, cu resedinta la Amman. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 14 mai 2021, urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Gruia Otiliu Jacota in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Republica Algeriana Democratica si Populara, cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

