Firme Constanta: Structura capitalului social al Shikun and Binui Energy Satu Mare SRL, modificata

- In data de 3 ianuarie 2024, adunarea generala a asociatilor societatii Maximmo Development SRL, Di Hanganu Ciprian, Matei Mihai si societatea Yardenny Business Center SRL, au luat decizii importante in ceea ce priveste componenta asociatilor si capitalului social al societatii.Iata principalele puncte…

- Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul societatii Interconst 2005 SRL, care a avut loc la data de 21 decembrie 2023, a hotarat majorarea capitalului social al societatii.Majorarea capitalului social al societatii, de la 100.000 lei la 1.100.000 lei, fiind impartit intr un numar de 110.000 parti…

- Marian Tanase si Cristina Tanase, asociatii firmei Marcris Best Consulting SRL, au hotarat cesionarea unui numar de 21 de parti sociale, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 210 lei, reprezentand 84 din capitalul social, detinute de Cristina Tanase catre Marian Tanase. In urma…

- Shikun and Binui Energy Romania SRL, asociat unic in Sun Source Energy SRL, Pure Solar Power SRL si Solar PV Power Plant SRL, a decis majorarea capitalului social al celor trei firme.Shikun and Binui Energy Romania SRL, cu sediul social in Bucuresti, strada Lainici nr. 44 46, reprezentata prin Yoval…

- Conducerea societatii Silozul Ostrov SRL, prin Enea Vlad, asociat unic al societatii, a luat decizii importante pentru evolutia afacerii lui. Va prezentam in randurile de mai jos principalele modificari aduse: Prima se refera la schimbarea sediului social in mun. Constanta, Sos. Mangaliei nr. 48, jud.…

- Firma Eastship Projects amp; Logistics SRL a fost infiintata in anul 2015, iar obiectul principal de activitate este "Alte activitati anexe transporturilorldquo;. In Monitorul Oficial, partea a IV a, cu numarul 28 din data de 4 ianuarie 2024, a fost publicata hotararea nr. 69 22 noiembrie 2023 a Adunarii…

- Potrivit termene.ro, firma Shikun and Binui Energy Romania SRL a fost infiintata in anul 2021Societatea Shikun And Binui Energy Romania S.R.L. a adoptat hotararea din data de 21.09.2023 a Adunarii Generale a Asociatilor. Decizia s a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei pe 21 decembrie 2023. S.C.…

- Societatea comerciala Mergem Snur SRL a luat o decizie semnificativa in evolutia sa, cu asociatul unic Omer Nazif la conducere.Omer Nazif a oficializat cooptarea lui Ismail Berdan in societate, marcand o etapa importanta in parcursul afacerii.Conform art. 202 alin. 2 din Legea nr. 31 1990, se retrage…