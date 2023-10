Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a promulgat luni legea care prevede ca TVR si SRR pot efectua plati in avans, de pana la 100% din fonduri publice, pentru finantarea activitatilor specifice privind achizitia drepturilor de difuzare pentru competiții sportive și artistice internaționale.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) urmeaza sa dezbata, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor obiectiei, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice, informeaza Agerpres.Este vorba…

- Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul…

- Executivul a adoptat, in sedinta de joi, hotararea de Guvern privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, in scopul instruirii personalului de specialitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, joi, sesizarea USR si Forta Dreptei in legatura cu legea care ar permite, potrivit semnatarilor sesizarii, ca unii medici sa poata ocupa pana la varsta de 70 de ani functii de conducere in spitalele publice. Este vorba despre Legea privind aprobarea Ordonantei…

- Din anul școlar 2023-2024, elevii de clasa a XI-a vor studia disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul”, dupa ce a fost introdusa o derogare la Legea invațamantului preuniversitar nr. 198 din 2023. Este vorba despre ordonanța de urgența pentru modificarea unor acte normative in domeniul educației, precum…

- Klaus Iohannis a promulgat vineri legea conform careia cetatenii care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala cu mai putin de 6 luni inaintea datei scrutinului isi vor putea exercita dreptul de vot doar in localitatea de domiciliu. Actul normativ modifica si completeaza Legea nr. 115/2015…

- Actul normativ promulgat de catre seful statului are ca obiect de reglementare modificarea ordonantei de urgenta a Guvernului 108/2022, in sensul introducerii in conservare sau al scoaterii din exploatare 660 MW de capacitati de producere a energiei electrice pe baza de lignit. Acestea sunt trecute…