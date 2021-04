Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Victor Ciutacu, de la Romania TV, explica intr-o nota proprie mesajele tot mai prezente in spațiul public din partea autoritaților in ultimele zile, care fac apel la populație sa se vaccineze. De la Iohannis pana la Cițu sau Gheorghița, oficialii transmit in ultimul timp numeroase mesaje…

- Noul ministrul al Sanatații, Ioana Mihaila, spune ca in mandatul sau se va concentra, pe langa gestionarea pandemiei, pe trei prioritati: atragerea si utilizarea de fonduri europene pentru reforme si investitii in sanatate, cresterea accesului la servicii medicale de baza si reforma managementului spitalelor…

- Ioana Mihaila susține, miercuri, o prima declarație de presa din poziția de ministru al Sanatații. „Am propus investiții in instrastructura spitaliceasca. (…)Multe proiecte au inceput in mandatul lui Vlad Voiculescu. Le voi continua fara ezitare(…)Suntem inca intr-o criza sanitara, dar am convingerea…

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații, miercuri, pentru prima data dupa criza politica din interiorul Coaliției de guvernare. Ieșirea președintelui a avut loc imediat dupa depunerea juramantului de catre noul ministru al Sanatații, Ioana Mihaila. Principalele declarații ale președintelui:…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 21 aprilie 2021, decretul de numire in funcția de membru al Guvernului a doamnei Ioana Mihaila, ministrul sanatații. Ceremonia de depunere a juramantului de investitura va avea loc astazi, ora 18:15, la Palatul Cotroceni.…

- Vlad Voiculescu, primele declarații dupa ce Florin Cițu l-a DEMIS: „Mi-a aratat ca sistemul vine peste tine, daca deranjezi!” Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatații, lanseaza o serie de atacuri la adresa premierului Florin Cițu, pe care il acuza ca a acționat la ordinul oamenilor din sistem,…