- Dupa ce miercurea trecuta premierul Florin Cițu a decis sa-l demita pe Vlad Voiculescu de la șefia Ministerului Sanatații, acum s-a aflat și numele persoanei care a fost propusa sa ocupe aceasta funcție. Aceasta este nimeni alta decat Ioana Mihaila, care in prezent este secretar de stat in Ministerul…

- In prezent, Ioana Mihaila este secretar de stat in Ministerul Sanatații și a fost unul dintre oamenii de baza in echipa fostului ministru Vlad Voiculescu.Mihaila a absolvit Universitatea de Medicina și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca, este medic primar endocrinolog și a dezvoltat o clinica…

- In februarie Mihaila a venit la minister și in martie s-a dat un ordin de ministru care a obligat explicit spitalele și DSP-urile sa lucreze prioritar pe testarea Covid cu laboratoarele publice de PCR, care uneori erau folosite la capacitate redusa, in timp ce comenzile mergeau la privați. ”De aici…

- Fostul secretar de stat in Ministerul Sanatații, Andreea Moldovan, a declarat vineri, intr-o conferința de presa, ca a venit in minister la solicitarea lui Vlad Voiculescu și ca a apreciat ca nu a fost deloc condiționata din punct de vedere politic. „Am venit in echipa la solicitarea domnului…

- Vlad Voiculescu face primele declarații dupa ce a fost demis de catre premierul Florin Cițu. Demiterea lui Voiculescu a generat o criza in coaliția de guvernare, USR-PLUS l-a criticat pe premier pentru decizia luata și a cerut schimbarea sa din funcție pentru a continua colaborarea cu PNL. Premierul…

- Presedintele Consiliului Judetean Galati, Costel Fotea, reactioneaza dur dupa ce deputatul USR Ionut Mosteanu a propus premierului Florin Citu sa preia toate spitalele si sa le treaca in subordinea Ministerului Sanatatii.

- Dupa ce au ajuns in atenția opiniei publice pentru ca au numit o turnatoare la ministerul Economiei, in funcția de secretar general, acum baieții de la USR Plus incearca sa se faca de ras și cu o traseista politica. Oradeanca Oana Mihaila, actuala membra a USR, propusa pentru funcția de Secretar de…