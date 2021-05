Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Mihaila, ministrul sanatatii, anunta ca este al doilea Paste pe care romanii il petrec in conditii de pandemie si face apel la romani sa se vaccineze anti-COVID. „Va doresc sarbatori in tihna si un Paste Luminat! Suntem in zile de sarbatoare, zile pe care ni le dorim fericite, alaturi de cei dragi,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a transmis, sambata, un mesaj cu ocazia Sarbatorii Pastilor, in care ii incurajeaza pe romani sa respecte mai departe masurile de preventie a infectiei cu SARS-CoV-2 si sa mearga la vaccinare, potrivit Agerpres. "Suntem in zile de sarbatoare, zile pe care ni le…

- Centrele de vaccinare anti-COVID vor fi deschise și de Paste, a declarat luni ministrul Sanatații, Ioana Mihaila. Ea a precizat ca, potrivit informatiilor transmise de Comitetul de coordonare a vaccinarii, centrele de vaccinare vor fi deschise atat in prima zi de Paste, cat si in a doua zi de Paste.…

- Centrele de vaccinare anti-COVID vor fi deschise atat in prima, cat si in cea de-a doua zi de Paste, potrivit informatiilor oferite de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), a anuntat, luni, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila. ‘Conform informatiilor…

- Ministrul sanatatii, Ioana Mihaila, a anuntat ca va reevalua situatia paturilor ATI din Bucuresti, insa problema nu este legata doar de numarul de paturi, ci si de echipele de medici si asistente medicale „pregatite sa trateze corespunzator pacientii din sectiile de terapie intensiva”, informeaza Agerpres.…

- Ioana Mihaila, noul ministrul al sanatații, a susținut mirecuri prima conferința de presa. Intrebata de jurnaliști ce l-a intrebat pe fostul ministru, Vlad Voiculescu, dupa ce a fost propusa ministru al sanatații, Ioana Mihaila a raspuns: „L-am intrebat daca voi supraviețui”. Noul ministru al sanatații…

- Doi batrani dintr-un sat salajean au tratat momentul in care s-au vaccinat anti-Covid ca pe o sarbatoare. Imbracați in straie populare, cei doi octogenari au primit prima doza chiar de Ziua Mondiala a Sanatații, scrie Graiul Salajului . Vasile Pop, din Mesesenii de Jos, la cei 85 de ani ai sai, si-a…

- Croatia si Spania au demarat o campanie de vaccinare in masa, iar Marea Britanie a inceput imunizarea si cu serul Moderna. Cele 3 tari se gandesc deja la masuri de relaxare, asta in timp ce in Polonia, de exemplu, restrictiile se prelungesc pana pe 18 aprilie.