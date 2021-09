Ioana Marcu are cu ce se lauda și nu se sfiește sa arate asta ori de cate ori are ocazia. Blondina nu este doar soție de fotbalist, ci și o adevarata bomba sexy, dar nu una oarecare, caci atunci cand vine vorba de bani, e cu dare de mana. Spunem asta pentru ca recent, cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins-o exact intr-o seara in care s-a rasfațat la un local exclusivist din nordul Capitalei. Insa, asta nu este tot, caci, pentru ca angajații au tratat-o ca pe o prințesa, vedeta nu a uitat ca la plecare…