Stiri pe aceeasi tema

- Irina Loghin, una dintre cele mai indragite inteprete de muzica populara din Romania și se bucura de mult succes. Are o cariera construita de-a lungul anilor și demonstreaza ca reușește sa se descurce in orice moment deuna singura. Iata ce imagini au surprins paparazzii celui mai tare site de știri…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din țara, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai interesante imagini cu vedetele dn Romania. Alex Pițurca demonstreaza cat de important este statutul cand vine vorba de respectarea regulilor de circulație. In ce ipostaza a fost surprins sportivul.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro reușesc sa surprinda cele mai inedite imagini cu vedetele din Romania. Gheboasa demonstreaza ca știe sa fie un soț exemplar, in ciuda programului aglomerat pe care il are in viața de zi cu zi. In orice moment o pune mai presus pe partenera…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imagini rare cu Marius Lacatuș. Ce face fostul fotbalist la primele ore ale dimineții. Cum iși incepe ziua cel mai titrat fotbalist din istoria Stelei.

- Ce face Mihai Zmarandescu atunci cand nu este in ring. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins imaginile care dovedesc faptul ca luptatorul MMA iși indeplinește cu succes rolul de soț și tata.

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania. De data aceasta, au surprins-o pe Monica Birladeanu in timp ce mergea la mall, dar nu la cumparaturi. Actrița a demonstrat ca se poate descurca și fara ajutorul partenerului ei de viața, Valeriu…

- Florin Salam iși planifica in cel mai mic detaliu concertele. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca manelistul nu lasa pe maine ce poate face azi. Ia notițe indiferent de ora și locație și prefera sa nu scape niciun detaliu.

- Tania Budi are grija sa fie in trend și sa mearga ca pe catwalk și atunci cand iese la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc faptul ca obiceiurile vechi dispar greu. Fostul manechin nu poate trece neobservat.